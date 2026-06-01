التعاون الخليجي يهاجم إيران: الاعتداءات تهديد خطير لأمن المنطقة

وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن "استمرار هذه الاعتداءات يعد انتهاكا صارخا لسيادة وللقوانين والأعراف الدولية"، مشددا على أن أمن جزء لا يتجزأ من أمن دول كافة.وأكد البديوي أن دول تقف صفا واحدا إلى جانب الكويت، وتدعم جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، في ظل ما وصفه بالتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.ودعا الأمين العام لمجلس التعاون ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ موقف "حازم ورادع" تجاه الانتهاكات الإيرانية، محذرا من أن استمرار هذه السياسات من شأنه تقويض جهود حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.وأعلنت أن الدفاعات الجوية والأمريكية اعترضت الصواريخ والمسيرات بنجاح، ولم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية كبيرة.ويأتي الهجوم الإيراني الجديد اليوم في إطار التصعيد المستمر ضمن الحرب الأمريكية-الإيرانية، حيث أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت قواعد أمريكية داخل الكويت، كرد فعل على ضربات أمريكية سابقة على أهداف إيرانية.