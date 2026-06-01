ترامب: إسرائيل لن تهاجم حزب الله وهو لن يهاجم إسرائيل

وأضاف أنه أجرى "اتصالاً جيداً للغاية" مع " " عبر ممثلين رفيعي المستوى، مؤكداً أن الجانبين اتفقا على وقف إطلاق النار بشكل كامل.بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن كانت تستعد لتنفيذ ضربة عسكرية كبيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلا أن العملية أُرجئت في اللحظات الأخيرة عقب تدخل من .وبحسب المصدر، جاء التدخل الأمريكي في إطار الجهود الرامية إلى منع تصعيد واسع قد يؤدي إلى توتر أمني أكبر على الساحة والإقليمية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الهدف أو توقيت العملية التي كانت قيد الإعداد.وفي وقت سابق، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان الضاحية و7 قرى أخرى بالإخلاء لتنفيذ ضربة جوية، بحجة استهداف معاقل لحزب الله وشخصياتوفي اجتماع مشترك صرح نتنياهو ووزيره كاتس بأنه سنضرب الضاحية، فيما ردت على ان من ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وانذرت هي الأخرى الشمال الإسرائيلي بالإخلاء في حال تنفيذ الضربة.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأميركي ، بإنه لم يتم إبلاغه مسبقًا بقرار إيران تعليق المحادثات.وقال ترامب، إنه "لم اتلقى أي رد رسمي من بشأن التقارير التي تحدثت عن وقف تبادل الرسائل"، مشيرا الى ان "إعلان إيران تعليق التواصل قد يكون جزءًا من أسلوبها التفاوضي".وأكد ترامب، أن "ذلك لا يعني التوجه نحو تصعيد عسكري أو إلقاء القنابل في كل مكان، لكنه شدد على استمرار سياسة الحصار والضغوط المفروضة على إيران".