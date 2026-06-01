روسيا تعلن إسقاط 33 مسيرة أوكرانية في أراضيها

أعلنت ، اليوم الاثنين، عن إسقاط 33 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة أراضيها، وذلك حسبما أعلنت في بيان.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الفترة من الساعة 8:00 وحتى الساعة 20:00 بتوقيت ، اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسي ودمرت 33 مسيرة أوكرانية". وأضاف البيان أن المسيرات سقطت "في أجواء مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وجمهورية ".