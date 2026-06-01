باراك: العراق وسوريا وتركيا تظلّ محور أي استقرار دائم في الشرق الأوسط

اعتبر المبعوث الأمريكي الى ، الاثنين، أن العراق وسوريا وتركيا تظلّ محور أي استقرار دائم في الشرق الأوسط.

وقال في تغريدة على منصة "اكس"، "في تقليد أولئك الذين درسوا وأناضولَ لزمن طويل — وسوريا وتركيا تظلُّ المحور الاستراتيجي الذي يجب أن يدور حوله أي استقرار دائم في الشرق الأوسط".

وأضاف "يتطلب تحقيق التوازن بين هذه الدول الثلاث نقطة اتصال ونفوذ أمريكية واحدة ومتماسكة — تتجاوز الاختلافات القبلية أو الدينية أو الطائفية"، مردفا "هذه المهمة الحيوية، التي تبنَّاها الرئيس ، تهدف إلى مساعدة المنطقة على توحيد نفسها نحو الازدهار المشترك من خلال نسج خيوطها المتباينة في نسيج مترابط واحد من النظام والمصلحة المتبادلة".