لبنان.. مقتل رئيس بلدية في ظروف غامضة

وأضافت: "أقدم مواطن من بلدة ديرميماس، مساء اليوم على إطلاق النار على رئيس البلدية والمختار، في ظروف لم تعرف ماهيتها بعد وما زالت الحادثة قيد المتابعة والتحقيق".وأوضحت أن "الحادثة أسفرت عن مقتل رئيس البلدية متأثرا بإصابته، فيما أصيب المختار، بطلق ناري في بين الضلوع، ونقل فورا إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقي العلاج وحالته مستقرة".وأشارت إلى أن "مطلق النار لاذ بالفرار عقب جريمته"، فيما باشرت المختصة إجراءاتها وتعقبها للمشتبه به لكشف ملابسات الحادثة وتوقيفه.