مسؤولة أممية خلال جلسة لمجلس الأمن: الوضع في لبنان مبعث قلق

اعتبرت مسؤولة أممية خلال جلسة لمجلس ، أن الوضع في مبعث قلق بالغ.

وقالت الأمينة العامة المساعدة لعمليات السلام، "الوضع في مبعث قلق بالغ في ظل تقدم شمالا داخل أراضي لبنان"، مضيفة "تحذيرات إسرائيل بالإخلاء جنوب نهر حولت لمنطقة قتال".

ولفتت الى أن "اليونيفيل رصدت نشاطا عسكريا مكثفا وعمليات هدم بقرى قرب الخط الأزرق"، مشيرة الى أن " يواصل إطلاق الصواريخ والمسيرات ويصعد هجماته داخل إسرائيل".

وتابعت الأمينة العامة المساعدة لعمليات السلام، "التصعيد الحالي يقوض تفاهم وقف الأعمال العدائية في 16 أبريل"، معتبرة "وجود قوات إسرائيل شمال الخط الأزرق انتهاك لسيادة لبنان وللقرار 1701".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت أن إسرائيل كانت قد أعدت لشن هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، إلا أن العملية أرجئت بعد ضغوط أمريكية مباشرة حالت دون تنفيذها في الوقت الحالي.