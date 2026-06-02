كشف تفاصيل مفاوضات الساعات الأخيرة قبل قصف الضاحية الجنوبية

وقالت صحيفة " " العبرية إن كواليس الساعات التي سبقت الإعلان تكشف عن دور محوري لبري في نقل رسائل من " " إلى ، حيث سعت إلى تحقيق تهدئة سريعة تحافظ على مسارات دبلوماسية إقليمية أوسع، في مقدمتها المفاوضات الجارية مع .وبحسب المصادر ، فإن واشنطن درست في البداية صيغة محدودة تقضي بوقف حزب الله هجماته على مقابل امتناع إسرائيل عن استهداف العاصمة . إلا أن بري، ومعه "حزب الله"، دفعا باتجاه تفاهم أوسع يشمل وقفا كاملا لإطلاق النار من الجانبين.وأضافت "معاريف" أن واشنطن فعّلت قناة وساطة مكثفة مع بيروت، حيث تولى بري، نقل رسائل إلى الإدارة الأمريكية تفيد بأن الحزب مستعد لوقف إطلاق النار فورا. وتم تمرير هذه الرسالة عبر في بيروت، ، في محاولة لإقناع واشنطن بعرقلة الخطوة العسكرية الإسرائيلية التي كانت قيد التحضير.