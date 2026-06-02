يؤكد براءته.. تفاصيل جديدة حول قضية القيادي بكتائب حزب الله محمد باقر الساعدي

أكد القيادي في كتائب العراقية براءته من التهم الموجهة إليه بالتخطيط والتورط في هجمات في وكندا وأوروبا.





وقال الساعدي عبر مترجم: "أنا لست مذنبا ونحن في حالة حرب"، وأضاف "الأطفال يقتلون بصواريخكم"، مشيرا بيده أمامه نحو المكان الذي تجلس فيه القاضية الاتحادية ماكماهون والمدعون من الأمريكي في مانهاتن.



وكان الساعدي يرتدي زي السجن ومقيد الرجلين خلال الجلسة اليوم، وأثناء حديثه رفعت ماكماهون صوتها ⁠⁠وأمرته بالجلوس. واقترب اثنان من كانا ⁠⁠جالسين خلف الساعدي من طاولة الدفاع، فجلس عند وصولهما.



وأعلنت السلطات الأمريكية -منتصف الشهر الماضي- توقيف الساعدي بتهمة التخطيط لهجمات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، بما في ذلك هجمات على مواقع يهودية.



وقال مدير كاش باتيل إن الساعدي "هدف ذو قيمة عالية، وهو مسؤول عن أعمال إرهابية جماعية على نطاق عالمي".



وتصنف كتائب حزب الله العراقية "جماعة إرهابية"، وهي تعلن بانتظام مسؤوليتها عن هجمات بمسيّرات وصواريخ على قواعد تستضيف جنودا أمريكيين في والشرق الأوسط. وتحدث في الاتحادية بعد أن قدم محاميه أندرو دالاك نيابة عنه دفعا بالبراءة من ثماني تهم، بما في ذلك التآمر لتقديم دعم مادي ‌‌لكتائب ، وهي جماعة مسلحة وتعتبرها منظمة إرهابية.

وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن الساعدي (32 عاما) نُقل إلى الولايات المتحدة، من دون توضيح مكان وزمان توقيفه، غير أن وكالة رويترز قالت إنه اعتُقل في .



وذكر مدير الفدرالي أن التكتيك والنخبة التابعة للمكتب شاركت في الخارج -مع شركاء من عدة وكالات أمنية- في تنفيذ عملية اعتقال الساعدي ونقله إلى الولايات المتحدة.