ونقلت عن المتحدث باسم قوله إن القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، مضيفا: "إذا عاد العدو إلى الساحة العسكرية فسيكون نوع العملية وجغرافية المعركة وحتى نوع الأسلحة المستخدمة مختلفا".وأشار المتحدث إلى أن رسخت سيادتها على ، معتبرا أن إدارة المضيق تمثل أحد عناصر القوة الإيرانية.وفي سياق متصل، قال أسدي، معاون قائد مقر خاتم ، إن " تطالب باستسلامنا الكامل، والأمة الإيرانية لن تستسلم مطلقا"، معتبرا أنه لا مفر من الحرب ما لم تتراجع عن هذا المطلب.الحركة في هرمزمن جهة أخرى، أفادت بأن 24 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية بعد حصولها على تصاريح بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن بحرية الحرس الثوري أن السفن الـ24 عبرت المضيق عقب استكمال إجراءات التصريح والتنسيق مع السلطات الإيرانية خلال الفترة نفسها.وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران في 11 أبريل/نيسان الماضي بباكستان، فرضت منذ 13 أبريل/نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات .وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/نيسان، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.مسودة الاتفاقسياسيا، أفادت للأنباء بأن تواصل دراسة مسودة الاتفاق المحتمل مع الولايات المتحدة، لإنهاء الحرب بين الجانبين.وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع على مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن إيران لم ترسل بعد أي رد إلى باكستان التي تتولى دور الوسيط في المفاوضات.وأشار المصدر إلى أن عدم التزام الولايات المتحدة بوعودها خلال جولات التفاوض السابقة دفع إيران إلى التعامل بحذر أكبر في المرحلة الحالية.وأضاف أن إيران استنادا إلى تجاربها السابقة، تركز في الاتفاق المحتمل على تحقيق "مكاسب وفوائد ملموسة".وفي 28 فبراير/شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.