جنازة الـ20 مليوناً في 3 مدن.. طهران تعلن برنامج "الـ3 أيام" لوداع السيد الخامنئي

أعلنت السلطات في العاصمة الإيرانية عن بدء التحضيرات المكثفة لإجراء مراسم وداع وتشييع واسعة النطاق للمرشد الراحل السيد علي الخامنئي، الذي استشهد قبل 94 يوماً مع عدد من أفراد أسرته وقادة عسكريين بارزين في الضربات الافتتاحية الأمريكية الإسرائيلية يوم 28 فبراير/شباط الماضي.





وبحسب المصدر ذاته، فقد تم وضع خطة شاملة لمراسم التشييع التي ستستمر لعدة أيام، وتتضمن النقاط التالية:

التوقيت: من المرجح أن تُقام المراسم في نهاية شهر ذي الحجة وبداية شهر محرم الحرام. ونقلت قناة "العالم" عن نائب رئيس بلدية تأكيده أن السلطات تعمل على التخطيط لاستقبال أعداد حاشدة من المشيعين، حيث تشير التقديرات إلى احتمالية حضور ما بين 15 إلى 20 مليون مشيع في العاصمة.

المدن: ستُجرى مراسم التشييع في ثلاث مدن رئيسية هي: طهران، قم، ومشهد.

المدة الزمنية: تم التخطيط لمراسم وداع تستمر لثلاثة أيام، على أن تُخصص 24 ساعة على الأقل منها لمراسم الجنازة في العاصمة طهران.

المثوى الأخير: أكدت السلطات أن جثمان المرشد الراحل في مرقد الإمام الرضا (عليه السلام) بمدينة مشهد، وذلك تنفيذاً لوصيته ووفقاً لنصيحة ذويه.



تأتي هذه التحضيرات بعد قرابة ثلاثة أشهر من استشهاد السيد الخامنئي، حيث لم تُنظم السلطات الإيرانية مراسم تشييع رسمية منذ وقوع الضربات في فبراير الماضي، مكتفية بالتأكيد على العمل "لترتيبات خاصة" تليق بمكانة المرشد الراحل، في انتظار إعلان الموعد الرسمي النهائي للمراسم.











