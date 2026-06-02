حقيقة "محاولة اغتيال" الرئيس السوري أحمد الشرع في دير الزور

دوليات

2026-06-02 | 08:28
752 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

تداولت حسابات ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً أنباءً زعمت تعرض الرئيس السوري أحمد الشرع لمحاولة اغتيال، وذلك بالتزامن مع زيارته الأخيرة لمحافظة دير الزور عقب فيضان نهر الفرات.

استندت تلك الحسابات في ادعائها إلى مقطع فيديو يظهر اقتراب أحد الأشخاص من موكب الشرع أثناء تواجده في المحافظة، حيث أقدمت عناصر الأمن المرافقين للموكب على استنفار وإبعاد الشخص المعني قبل أن يواصل الموكب طريقه. وذهبت هذه المنشورات إلى حد الزعم بأن الحادثة كانت "محاولة اغتيال فاشلة"، وتحدثت عن "تطويق أمني لفندق بادية الشام" في دير الزور على خلفية الواقعة.

بعد مراجعة المعطيات ومقاطعة المعلومات، تبين أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً، ولا تستند إلى أي دليل ملموس. وقد خلصت عملية التحقق إلى انه لم تنشر أي وسيلة إعلامية رسمية أو مستقلة ذات مصداقية أي تقارير حول تعرض الشرع لأي تهديد أمني أو محاولة اغتيال.

واقتصر تداول الخبر على صفحات وحسابات غير موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يتبنى أي مصدر جدي أو رسمي هذه الرواية.

كما ان المقطع المتداول يظهر إجراءً أمنياً روتينياً للتعامل مع اقتراب شخص من موكب رسمي، وهو إجراء لا يعني بالضرورة وجود محاولة اغتيال، وتوظيفه في هذا السياق يأتي ضمن إطار الشائعات التي تفتقر للأدلة.


حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة

أحدث الحلقات
ناس وناس
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-02
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة أخبار السومرية
١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-01
١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-01
العراق في دقيقة 01-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-01
Live Talk
Live Talk
التعليم الطبي في زمن المنصات - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-01
التعليم الطبي في زمن المنصات - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-01
عشرين
عشرين
السـ.لاح.. فصـ.ائل تُسلِّم وأخرى تنتظر! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-31
السـ.لاح.. فصـ.ائل تُسلِّم وأخرى تنتظر! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-31
أسرار الفلك
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
صباحكم أحلى مع سلمى
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
اخترنا لك
الجامعة اللبنانية تؤجل امتحانات بعد مقتل طالبين بقصف إسرائيلي
09:06 | 2026-06-02
الرئيس اللبناني: لا خيار أمام لبنان غير التفاوض مع "إسرائيل"
09:04 | 2026-06-02
جنازة الـ20 مليوناً في 3 مدن.. طهران تعلن برنامج "الـ3 أيام" لوداع السيد الخامنئي
08:22 | 2026-06-02
طهران تعلن عبور 24 سفينة عبر هرمز وتلوّح بـ"رد مختلف" حال تجدد الحرب
08:02 | 2026-06-02
البحرين تمنع سفر مواطنيها إلى إيران والعراق
06:29 | 2026-06-02
يؤكد براءته.. تفاصيل جديدة حول قضية القيادي بكتائب حزب الله محمد باقر الساعدي
05:05 | 2026-06-02

