حقيقة "محاولة اغتيال" الرئيس السوري أحمد الشرع في دير الزور

استندت تلك الحسابات في ادعائها إلى مقطع فيديو يظهر اقتراب أحد الأشخاص من موكب الشرع أثناء تواجده في المحافظة، حيث أقدمت عناصر الأمن المرافقين للموكب على استنفار وإبعاد الشخص المعني قبل أن يواصل الموكب طريقه. وذهبت هذه المنشورات إلى حد الزعم بأن الحادثة كانت "محاولة اغتيال فاشلة"، وتحدثت عن "تطويق أمني لفندق بادية " في على خلفية الواقعة.بعد مراجعة المعطيات ومقاطعة المعلومات، تبين أن هذه الأنباء عارية عن تماماً، ولا تستند إلى أي دليل ملموس. وقد خلصت عملية التحقق إلى انه لم تنشر أي وسيلة إعلامية رسمية أو مستقلة ذات مصداقية أي تقارير حول تعرض الشرع لأي تهديد أمني أو محاولة اغتيال.واقتصر تداول الخبر على صفحات وحسابات غير موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يتبنى أي مصدر جدي أو رسمي هذه الرواية.كما ان المقطع المتداول يظهر إجراءً أمنياً روتينياً للتعامل مع اقتراب شخص من موكب رسمي، وهو إجراء لا يعني بالضرورة وجود محاولة اغتيال، وتوظيفه في هذا السياق يأتي ضمن إطار الشائعات التي تفتقر للأدلة.