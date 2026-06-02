الخارجية الأمريكية: الدرع التقليدي لإيران تآكل وأسطولها البحري يرقد في قاع البحر

وذكر روبيو أن "الدرع التقليدي لإيران تآكل بشكل كبير"، لافتاً إلى أن النظام الإيراني "مجزأ" وأن الحصول على رد منه يتطلب عدة أيام.وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تأمل بإبقاء مفتوحاً، في ظل التطورات الجارية في المنطقة.وفي ما يتعلق بالقدرات البحرية الإيرانية، قال روبيو إنه "لا يوجد أسطول بحري إيراني، فأسطولهم يرقد في قاع البحر".وأشار إلى أن تجري حالياً مفاوضات مع ، مضيفاً أن "المفاوضات معها لا تشبه المفاوضات مع ".