روبيو تحت طائلة الاستجواب بشأن إيران وسياسة ترامب الخارجية

وواجه روبيو، الذي كان عضوا في حتى يناير 2025، أسئلة محورية من المشرعين بشأن استراتيجية لإنهاء الصراع الدائر منذ ثلاثة أشهر، في ظل تصاعد المخاوف بشأن التكاليف الباهظة وارتفاع أسعار الطاقة.وخلال جلسة الاستماع، سعى أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم الديمقراطيون الذين طالما انتقدوا الحرب، إلى الحصول من روبيو على إجابات حول "خطة واضحة" لإنهاء الصراع. وأعرب المشرعون عن إحباطهم من الرسائل المتباينة الصادرة عن بشأن مستقبل الحرب.وتأتي هذه الجلسات في وقت حساس، حيث أعلنت عن تعليق المفاوضات غير المباشرة مع ، متهمة وحلفاءها بانتهاك تفاهمات الهدنة. كما صدرت عن الرئيس تصريحات متضاربة حول المفاوضات، حيث قال في مقابلة إنه "لا يهتم" بنجاحها وفي الوقت نفسه أصر على أنها تتقدم بوتيرة سريعة.وفي تطور لافت، كشف روبيو خلال شهادته للمشرعين أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى بدأ ينخرط بشكل متزايد في المفاوضات، وأن إيران وافقت على مناقشة جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقا مناقشتها.وأوضح روبيو أن هذا التطور ليس ضمانا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشددا على أن أي تخفيف للعقوبات سيكون مرتبطا بشروط صارمة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وليس فقط فتح .وتركز الجلسات ظاهريا على طلب ميزانية للعام المالي 2027، والتي تتضمن خفضا بنسبة 30% لميزانية الشؤون الخارجية، في وقت تسعى فيه الإدارة لزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 50%.ومن المقرر أن يشهد روبيو جلسات إضافية يوم الأربعاء أمام بمجلس النواب ولجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ.وكشفت التقارير أن الحرب أثارت قلقا متزايدا داخل . ففي الشهر الماضي، أقر مجلس الشيوخ (في تصويت 50-49) قرارا بشأن صلاحيات الحرب كان سيجبر الرئيس ترامب على سحب القوات، بينما أرجأ قادة تصويتا مماثلا بعد أن تبين عدم وجود أصوات كافية لهزيمته.وانتقدت السيناتورة جين ، كبيرة أعضاء الحزب الديمقراطي في ، نقص المعلومات المقدمة من الإدارة للكونغرس، قائلة: "عندما أتحدث إلى الناخبين، يطلبون تخفيفا اقتصاديا في الداخل، وليس تغيير الأنظمة في هافانا أو كاراكاس أو ".ولم تقتصر الأسئلة على الملف الإيراني، حيث من المتوقع أن يواجه روبيو أسئلة بشأن عدة ملفات تشمل كوبا وفنزويلا وأوكرانيا والصين، بالإضافة إلى تفشي فيروس إيبولا.وأشارت تصريحات روبيو المعدة إلى أن "الحكومة الأمريكية ليست ولن تلعب دور الأخصائي الاجتماعي"، كما وصفت الإطاحة بالنظام الفنزويلي بأنها "واحدة من أبرز إنجازات الدقة القاتلة في التاريخ العسكري".