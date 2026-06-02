ترامب بشأن المحادثات مع إيران: جارية بشكل مستمر

اعتبر الرئيس الأمريكي ، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بين بلاده وإيران جارية بشكل مستمر.

وقال في كلمة له، "المحادثات بيننا وبين جارية بشكل مستمر، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن توقف المحادثات بيننا وبين إيران خلال الأيام الماضية كاذبة وغير صحيحة".

وأضاف "لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات لكنني قلت لإيران إن الوقت حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى"، مردفا "لا يمكن السماح لإيران بمواصلة ما قامت به منذ 47 عاما لفترة أطول".

ويأتي حديث ترامب بعد يوم من أنباء تفيد بأن فريق المفاوضات الإيراني أوقف المحادثات وتبادل المراسلات عبر الوسيط مع احتجاجا على استمرار القصف الإسرائيلي على وغزة والتي اعتبرتها انتهاكا لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.