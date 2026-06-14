مفاجأة المؤتمر الـ13.. تقرير لبناني: "البعث العراقي" يكسر عزلة ما بعد 2003 ويعيد هيكلة قيادته

كما كشفت الصحيفة أن الحزب عقد قبل فترة مؤتمره القومي الـ13 منذ انطلاقته الرسمية في 7 نيسان عام 1947 على يد الثلاثي التاريخي عفلق وصلاح البيطار وجلال السيد، حيث شارك فيه ممثلون لكل فروع الحزب في وفي الخارج وفق النظام الداخلي للحزب.وذكرت الصحيفة أن انعقاد المؤتمر جاء بعد طول انقطاع بفعل التطورات في وفي المنطقة عموماً، إذ عُقد المؤتمر القومي الثاني عشر عام 1992 في .ولفتت الصحيفة إلى أنه من اللافت أن المؤتمر القومي الأخير للحزب انتخب أمين سر قيادة الحزب في علي الريح السنهوري أميناً عاماً، إضافة إلى أمينين مساعدين هما أحمد الشوسري واللبناني حسن بيان.وكشفت الصحيفة أن هذه المرة الأولى منذ انطلاقة الحزب لا يكون فيها الأمين العام من خارج دول " الخصيب"، إذ كان أول أمين عام هو المؤسس السوري الجنسية عفلق، ثم منيف الرزاز، ثم عفلق مجدداً، ليتولى بعدها الرئيس الراحل ، وسمّي بعده أميناً عاماً بالإنابة بعد عام 2003 واعتقال القوات الأميركية لصدام، وهو ما فرض تدبيراً قيادياً مؤقتاً إلى حين انعقاد المؤتمر الأخير.وبالإجمال، ذكرت الصحيفة أنه لم يكن أمراً عادياً أن يتجاوز بعثيو العراق آثار كل الضربات المتتالية التي حلّت بهم، خصوصاً بعد الاحتلال الأميركي لبلاد وقيام سلطة معادية تماماً للبعث ترفع شعار "اجتثاثه" من المشهد السياسي العراقي وتحاكم كل منتمٍ إليه، وبذلك يبدو الحزب الذي مضى على تأسيسه أكثر من 79 عاماً وحكم ذات عهد بلدين عربيين محوريين هما والعراق، "مطمئناً" إلى عودته الفاعلة بعد تطورين: انتخاب قيادة قومية جديدة أخذت على عاتقها تفعيل الفروع وإعادة بعث الزخم فيها، والمشاركة الواسعة في مؤتمره القومي الأخير، والتي أظهرت أنه يتمتع بحضور في كل الأقطار العربية بما فيها فلسطين المحتلة، حيث يعمل فرعه هناك تحت مسمى "جبهة التحرير العربية".أما عن إحياء ذكرى التأسيس، فقد كشفت الصحيفة أن أول نشاط سياسي – إعلامي للحزب بعد انتخاب القيادة القومية الجديدة تجسد في إعادة إحياء ذكرى تأسيسه في 7 نيسان الماضي، حيث تم الإحياء، وفق ما قال حسن بيان، عبر فاعليتين: الأولى إصدار كل فرع بياناً في المناسبة يلقي الأضواء على دوافع تأسيس الحزب تحت شعار مركزي هو "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة"، ثم مرحلة النضال الشاقة والطويلة في سبيل الوحدة العربية والدفاع عن قضايا العرب وفي مقدمتها قضية فلسطين، والثانية احتفالات ومهرجانات خطابية وفاعليات شعبية أخرى احتفاءً بالمناسبة.وأشارت الصحيفة إلى قول بيان بأن التطورات الحالية في حالت دون أن ينظم فرع الحزب احتفاله في المناسبة على جاري العادة، واكتفى بإصدار بيان تضمن وجهة نظره من التطورات الراهنة، مبدياً رفضه أي معاهدة صلح أو سلام مع ، وفي الوقت نفسه كرر الحزب رفضه تحويل لبنان إلى منصة لمشاريع دينية، وقدم البيان أيضاً رؤية جديدة مرنة لمفهومه للوحدة العربية.كما ذكرت الصحيفة أن بيان نفى مقولة إن البعث غائب عن المشهد السياسي، قائلاً: "نحن حاضرون في الأنشطة والحراك السياسي الوطني، وعلى تحالف وتفاهم مع قوى وطنية عدة"، وأشار إلى أن "من الطبيعي أن يكون عندنا توجهات ورؤى جديدة، ولكن في الوقت نفسه لدينا ثوابتنا التاريخية التي لن نتحلل منها".لقراءة التقرير الاصلي: