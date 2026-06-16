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مليون عراقي يرغبون في المشاركة بتشييع السيد علي الخامنئي
دوليات
2026-06-16 | 05:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
553 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
أعلن مستشار
السفير الإيراني
في
بغداد
عن توقعات بدخول أعداد كبيرة من الزائرين العراقيين عبر معبر
مهران
للمشاركة في مراسم تشييع جثمان قائد
الثورة
، مشدداً على ضرورة التنسيق في مجالي النقل وتأمين الوقود.
وذكرت
وكالة مهر
للأنباء أن محمد عبيري، مستشار
السفير الإيراني
في
بغداد
، صرح خلال اجتماع في مدينة
مهران
قائلاً: "وفقاً للتقديرات، ما يقرب من مليون شخص من مختلف فئات الشعب العراقي، بما في ذلك الحكومة والعشائر والأحزاب والجماهير الشعبية، يرغبون في حضور مراسم تشييع جثمان قائد
الثورة
الشهيد السيد علي الخامنئي".
وأضاف: "من المتوقع أن يدخل حوالي 500 إلى 600 ألف من هؤلاء الزائرين إلى
إيران
عبر معبر مهران الحدودي الدولي، ثم يتوجهون بعد ذلك إلى مدن
طهران
وقم ومشهد".
وأشار مستشار السفير الإيراني، في معرض حديثه عن رغبة جزء من الزائرين في الدخول بسياراتهم الخاصة، إلا أن "
السفارة الإيرانية
تجري مشاورات مع الجانب العراقي للاستفادة القصوى من أسطول النقل العام وتقليل حركة السيارات الخاصة".
كما أعلن عن التخطيط لتأمين الوقود اللازم للسيارات القادمة، مضيفاً أن "التنسيقات جارية مع الجهات المعنية لتأمين البنزين والديزل على طول طرق السير".
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