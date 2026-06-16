مليون عراقي يرغبون في المشاركة بتشييع السيد علي الخامنئي

وذكرت للأنباء أن محمد عبيري، مستشار في ، صرح خلال اجتماع في مدينة قائلاً: "وفقاً للتقديرات، ما يقرب من مليون شخص من مختلف فئات الشعب العراقي، بما في ذلك الحكومة والعشائر والأحزاب والجماهير الشعبية، يرغبون في حضور مراسم تشييع جثمان قائد الشهيد السيد علي الخامنئي".وأضاف: "من المتوقع أن يدخل حوالي 500 إلى 600 ألف من هؤلاء الزائرين إلى عبر معبر مهران الحدودي الدولي، ثم يتوجهون بعد ذلك إلى مدن وقم ومشهد".وأشار مستشار السفير الإيراني، في معرض حديثه عن رغبة جزء من الزائرين في الدخول بسياراتهم الخاصة، إلا أن " تجري مشاورات مع الجانب العراقي للاستفادة القصوى من أسطول النقل العام وتقليل حركة السيارات الخاصة".كما أعلن عن التخطيط لتأمين الوقود اللازم للسيارات القادمة، مضيفاً أن "التنسيقات جارية مع الجهات المعنية لتأمين البنزين والديزل على طول طرق السير".