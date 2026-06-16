ترامب: محاولات تغيير النظام في إيران فشلت ولم تحقق أي نتائج

وقال ان، " إذا سعت لامتلاك سلاح نووي فإن الجحيم سيفتح عليها مرة أخرى"، مشيرا الى ان " إيران لن تمتلك سلاحا نوويا بموجب الاتفاق".وتابع، ان " ما دفعني للتوقيع على مذكرة التفاهم هو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا"، لافتا الى ان " المهم بالنسبة لي هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا بأي شكل".وأضاف، ان " العمل مع بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا"، مردفا ان " نشعر بالسعادة والاحترام لكيفية إدارة قطر للأمور خلال الأزمة الأخيرة".