وزير الطاقة الإيراني: الشبكة الكهربائية عادت الى العراق بمساعدتنا

ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن الوزير قوله إن "الدراسات ⁠جارية أيضا لربط شبكة الكهرباء الإيرانية بشبكات ⁠دول أخرى في منطقة ⁠الخليج".وأضاف أن " مرتبطة حاليا كهربائيا مع باكستان وأفغانستان وأذربيجان والعراق"، لافتا الى انه "خلال فترة الحرب، حتى الذي تعرض لانقطاع شامل، عاد إلى الشبكة بمساعدة إيران".وجاءت تصريحات الوزير خلال حفل تدشين قسم البخار في محطة "رودشور" للدورة المركبة.وقال علي آبادي إن "إضافة 345 ميغاواط إلى القدرة الأسمية للمحطة تمت دون استهلاك إضافي للوقود، وذلك بالاستفادة من البخار الناتج عن مراجل التبريد، كما تم تحقيق توفير كبير في استهلاك المياه باستخدام تقنيات حديثة".وقد تم ربط هذا المشروع بالشبكة الوطنية العام الماضي بجهود جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص، وتم تشغيله الآن بعد التأكد من استدامة الإنتاج.وأشار وزير الطاقة إلى "زيادة قدرة توليد الكهرباء في البلاد"، مؤكدا أنه "مع إضافة هذه القدرة، تجاوزت القدرة الأسمية للتوليد في حاجز 100315 ميغاواط".