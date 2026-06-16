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في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل ضربة إسرائيلية واسعة على إيران ألغيت بقرار ترامب
دوليات
2026-06-16 | 11:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
310 شوهد
كشف قائد
سلاح الجو
الإسرائيلي، عومر تيشلر، أن
إسرائيل
كانت تستعد لتنفيذ غارة واسعة النطاق تستهدف مئات الأهداف داخل
إيران
، قبل أن يتم إلغاؤها قبل ساعة واحدة فقط من إقلاع الطائرات.
وأوضح تيشلر في رسالة نشرت مقتطفات منها وسائل إعلام عبرية، أن
القوات الجوية
كانت في حالة جاهزية كاملة لتنفيذ العملية، غير أن القرار أُلغي خلال اجتماعات القيادة دون تحديد الجهة التي أصدرت الأمر.
وذكرت تقارير إعلامية أن الإلغاء جاء في ظل تطورات دبلوماسية متسارعة، فيما أشارت "تايمز أوف
إسرائيل
" إلى أن القرار اتُّخذ بعد توجيهات من الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بعدم التصعيد مع
إيران
.
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