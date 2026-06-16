في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل ضربة إسرائيلية واسعة على إيران ألغيت بقرار ترامب

وأوضح تيشلر في رسالة نشرت مقتطفات منها وسائل إعلام عبرية، أن كانت في حالة جاهزية كاملة لتنفيذ العملية، غير أن القرار أُلغي خلال اجتماعات القيادة دون تحديد الجهة التي أصدرت الأمر.وذكرت تقارير إعلامية أن الإلغاء جاء في ظل تطورات دبلوماسية متسارعة، فيما أشارت "تايمز أوف " إلى أن القرار اتُّخذ بعد توجيهات من الرئيس الأمريكي بعدم التصعيد مع .