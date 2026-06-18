أول تعليق للمرشد الإيراني بعد توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن

علق المرشد الإيراني الأعلى السيد مجتبى ، الخميس، على توقيع مذكرة التفاهم بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال في رسالة، "المسؤولون الإيرانيون بذلوا جهودا كبيرة للوصول لمرحلة توقيع مذكرة التفاهم".

ولفت المرشد الإيراني الى أن "الرئيس الأمريكي ومن موقع العجز استخدم مختلف الأدوات للتوصل لمذكرة التفاهم"، مضيفا "كان لدي رأي آخر بشأن المذكرة لكن وافقت عليها بعد تعهد بزشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق شعبنا".

وتابع "المفاوضات التي سنجريها في المستقبل لا تعني أننا سنقبل بشروط العدو"، مردفا "الرئيس بزشكيان أكد لي أنه إذا أراد الطرف الأمريكي التمادي في مطالبه فلن نخضع لذلك".

ويأتي هذا بعد أن وقعت والولايات المتحدة، فجر اليوم الخميس، على مذكرة تفاهم عن بُعد، تفترض إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 شباط الماضي، وتحدد المذكرة الجداول الزمنية لرفع الحصار البحري الأمريكي، واستعادة إيران للملاحة في .

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية، على أن تُسوى مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال اتفاق منفصل، وسيجري الطرفان محادثات بشأن ذلك خلال 60 يوما، على أن تكون النتيجة بالنسبة لطهران هي رفع العقوبات المناهضة لإيران.