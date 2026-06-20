شاهد.. تصادم قطارين شمال لندن يُخلف عشرات المصابين

وذكرت شركة (إيست ميدلاندز ريلواي) المشغلة للقطارين المتجهين إلى واللذين وقع بينهما الحادث، ⁠وفاة سائق أحد القطارين.وأظهر مقطع فيديو نشره أحد الركاب على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها مقدمة قطار مرتطمة بمؤخرة قطار آخر، وعربات كليهما لا تزال على القضبان على ما يبدو.