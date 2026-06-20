"بسبب خرق البند الاول من الاتفاق".. ايران تعلن إغلاق مضيق هرمز

وذكر بيان للمقر، انه "نظرًا لخرق الصارخ للوعد والإخلال بالعقد فيما يتعلق بعدم تنفيذ الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وردًا على الانتهاك المستمر والمتواصل لوقف إطلاق النار من قِبَل الكيان الصهيوني في ، والقتل الوحشي وتشريد مئات الآلاف من الشعب المظلوم في هذه الأرض، وكذلك نظرًا لعدم انسحاب قوات الاحتلال الصهيونية من جنوب ، تُعلن لخاتم إغلاق أمام حركة الملاحة البحرية".واشار البيان إلى أن "هذه الخطوة الأولى تأتي ردًا على إخلال العدو بتعهداته، وإذا استمر العدوان، فسيتم التخطيط لخطوات أخرى واتخاذها لإجبار العدو على الوفاء بالتزاماته".