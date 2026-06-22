الحر يضرب أوروبا.. إغلاق مدارس وتعليق رحلات وتحذيرات واسعة

وتأتي هذه الموجة بوصفها الثانية التي تضرب أوروبا الغربية خلال أقل من شهر، في وقت يحذر فيه علماء من أن التغير المناخي المرتبط بالنشاط البشري يسهم في زيادة شدة الظواهر المناخية ، ولا سيما موجات الحر.وفي ، أعلنت حالة التأهب القصوى (المستوى الأحمر) في 49 مقاطعة، أي ما يقارب نصف البلاد، اعتبارا من الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش)، في خطوة غير مسبوقة، فيما رفعت مستوى التأهب إلى البرتقالي في 40 مقاطعة أخرى.ومن المتوقع أن تؤثر موجة الحر في أكثر من 90% من السكان في فرنسا، حيث أعلنت السلطات مجموعة من الإجراءات للتقليل من آثارها، خصوصا على العمال في القطاعات الخارجية، مثل قطاع البناء، فضلا عن المؤسسات التعليمية.وفي قطاع التعليم، أُغلقت 845 مدرسة أبوابها اليوم الاثنين، بينما قررت نحو 1800 مؤسسة تعليمية أخرى إنهاء دوام الطلبة في وقت مبكر بعد ظهر اليوم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.وفي إسبانيا، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من “ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال هذه الفترة من العام، ليلا ونهارا، في معظم أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية وجزر الباليار حتى الأربعاء”.وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض اعتبارا من الخميس، إلا أن الأجواء ستبقى شديدة الحرارة.وفي ، يُتوقع أن يكون يوم الثلاثاء الأكثر حرارة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، التي وضعت ثلاث مناطق داخلية في حالة تأهب برتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى من مستويات الإنذار.