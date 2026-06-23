الصحة اللبنانية تنشر حصيلة محدثة لضحايا العدوان الإسرائيلي

وقال بيان لمركز عمليات طوارئ التابع لوزارة الصحة العامة في : إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار باتت بلغت 4192 شهيدًا".وتابع ان "عدد الجرحى بلغ 12171 جريحًا".