بشأن إيران ووقف النار.. ترامب يكتفي برد مقتضب: ستعرفون ذلك

وخلال حديثه للصحفيين، سُئل عما إذا كانت ستتعرض لإجراءات أو عقوبات نتيجة خرق الهدنة، ليكتفي بالرد: “ستعرفون ذلك”.كما رفض الإجابة بشكل مباشر على سؤال بشأن ما إذا كان وقف إطلاق النار لا يزال سارياً، مكرراً العبارة ذاتها، قبل أن يرد بالطريقة نفسها على سؤال حول رسالته إلى .وتأتي تصريحات ترامب وسط ترقب لمستقبل التفاهمات الأمنية بين وطهران، في ظل تقارير تتحدث عن حوادث أمنية وتوترات متفرقة رغم الإعلان عن وقف الأعمال القتالية.