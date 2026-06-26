القوات الامريكية تشن غارات على اهداف ايرانية قرب هرمز

وقال مسؤول أمريكي لموقع اكسيوس، ان "القوات الأمريكية شنت غارات على أهداف إيرانية قرب الليلة".وكان أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في منطقة طاهرية بمدينة سيريك جنوبي ، دون معرفة أسبابه أو مصدره حتى الآن.وذكر التلفزيون أن الانفجار سُمع في المنطقة الواقعة بمحافظة هرمزغان.و لم تصدر الجهات الرسمية أي توضيحات بشأن طبيعة الحادث أو حجم الأضرار المحتملة.