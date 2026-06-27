جواز سفر امريكي جديد.. وترامب ينشر نموذجا له

– دولي

نشر الرئيس الأميركي انموذجًا أوليًا لجواز سفر أميركي جديد يحمل صورته.

وكتب خلال نشره الجواز على حسابه الشخصي "أهلاً بكم لكن أحسنوا التصرف".

