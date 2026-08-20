زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جنوبي البيرو

ضرب بقوة 7.2 درجة، اليوم الخميس، جنوبي البيرو.

وقال المعهد الجيوفيزيائي في ، " بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوبي البلاد". ولم يكشف المعهد المزيد من التفاصيل بشأن الزلزال.