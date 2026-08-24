عقوبات أمريكية جديدة تستهدف عسكريين إيرانيين

أعلنت ، عن عقوبات جديدة تستهدف عسكريين إيرانيين.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، "عقوبات تستهدف عسكريين إيرانيين مسؤولين عن شراء الأسلحة وشبكة مشتريات تمد البرامج العسكرية والصاروخية الإيرانية بالإمدادات".

وأضافت "العقوبات تشمل كيانات إيرانية جمعت معلومات لاستهداف القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة"، مشددة "سنواصل تعطيل وكشف وتفكيك الأنشطة العسكرية والنووية الإيرانية".

ولفتت الخارجية الأمريكية الى أن " تدعو للانضمام إليها في محاسبة الجهات المتورطة بأنشطة النظام الإيراني"، مضيفة "واشنطن تستهدف شركات شحن ووسطاء لنقل النفط الإيراني عبر الإمارات والصين وسنغافورة وأوروبا".