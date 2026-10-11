عقب الهجوم على المطار.. مدارس الرياض تعتمد "التعليم عن بُعد"

وجاء في الرسالة الإلكترونية أنه تماشيا مع توجيهات ، ستنتقل جميع المدارس في إلى التعليم عن بُعد طوال الأسبوع. وهذه المرة الثانية التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء في العاصمة خلال أقل من شهر.وقُتل 12 شخصاً على الأقل وأصيب 309 آخرون، في هجوم صاروخي نُسب إلى الجماعة الحوثية استهدف صالة المسافرين بمطار الملك خالد الدولي في العاصمة ، أمس السبت، مما أدى إلى تعليق كامل للعمليات التشغيلية وإعلان حالة القصوى في مستشفيات المدينة.وأعلنت في بيان رسمي عبر منصة (X)، أن الاعتداء أسفر عن وفاة 12 شخصاً، بينهم 4 مواطنين سعوديين ومقيمون يحملون جنسيات أميركية، ومصرية، وبنغلادشية، وأرجنتينية، وسورية، وفلسطينية، وسودانية، إلى جانب إصابة 309 آخرين بجروح تفاوتت بين المتوسطة والحرجة، من بينهم عدد من المعتمرين.من جانبه، وصف المتحدث باسم الهجوم بـ "الاعتداء الإرهابي الجبان الذي يرتقي إلى جريمة حرب"، متعهداً بالرد عليه "بحزم"، ومؤكداً في الوقت ذاته سقوط مقذوف آخر في محيط بالدمام واعتراض صاروخ بالستي في محافظة الخرج.