إصابة ناقلة حاويات بمقذوف في مضيق هرمز

أعلنت البريطانية، الثلاثاء، عن إصابة ناقلة حاويات في .

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وقالت الهيئة، "بلاغ عن إصابة ناقلة حاويات بمقذوف مجهول في "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الأمنية في مضيق هرمز، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.