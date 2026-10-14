فرنسا.. اعتقال نحو 8 آلاف شخص منذ بدء احتجاجات الطلاب

وذكرت القناة أن وزارة العدل الفرنسية سجلت منذ بداية حركة الاحتجاجات الطلابية في منتصف سبتمبر الماضي، وحتى الساعة الخامسة مساء أكتوبر الجاري، 7950 حالة توقيف، مشيرة إلى أن القاصرين شكلوا 85% من إجمالي الموقوفين، بواقع 6773 قاصرا مقابل 1177 بالغا.وبحسب بيانات الوزارة، فُتحت إجراءات جنائية بحق 2735 شخصا، فيما طُبقت تدابير بديلة للملاحقة الجنائية بحق 2225 آخرين، شملت الإنذارات المشروطة، وإلزامهم بتعويض الأضرار، ومنعهم من ارتياد أماكن معينة.كما أُغلقت 1263 قضية دون إحالتها إلى المحاكم. وأوضحت القناة أن البالغين يشكلون 65% من الأشخاص الـ26 المودعين الحبس الاحتياطي، لافتة إلى أن عدد الموقوفين منذ بدء هذه الاحتجاجات يفوق ضعف عدد من أُوقفوا خلال الشهر الأول من احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، حين بلغ العدد نحو 4 آلاف شخص.وتستمر احتجاجات طلاب المدارس في منذ أسابيع مطالبين بمعالجة الازدحام في الجداول (الصفوف) الدراسية، ونقص أعداد المعلمين، وغيرها من التحديات الهيكلية التي تواجه قطاع التعليم.