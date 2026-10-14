رصد إصابة جديدة بفيروس إيبولا في كينيا

وأوضحت الوزارة أن الإصابة الجديدة تعود لرجل يبلغ من العمر 39 عاما، وهو من المقربين من أسرة الضحية الأولى، وكان يخضع بالفعل للحجر الصحي والمراقبة عند التأكد من إصابته بالفيروس.وأفادت الكينية، بأنها حددت 128 شخصا خالطوا المصاب الأول، وتمكنت من تتبع 113 منهم حتى يوم الثلاثاء.وشددت الوزارة على أن رصد الإصابة في مرحلة مبكرة يقلل من احتمالات نقل فيروس إيبولا إلى الآخرين، مؤكدة أنه لا توجد أدلة على تفشيه على مستوى المجتمع.وكانت كينيا قد سجلت الأسبوع الماضي أول حالة وفاة بإيبولا، بعدما توفي مواطن كيني كان مقيما في جمهورية الديمقراطية، إثر عودته إلى بلاده.