إذاعة "يوم القيامة" تبث 3 رسائل مرعبة جديدة.. ماذا تعني؟

وذكرت القناة أن المحطة بثت الخميس رسائل "نوكداون" (الضربة القاضية)، و" سولفوسول"( الكبريتي) و"خروبوتكاتش" (النسّاج المقرمش).ووفقا للقناة، تم اليوم رصد ثلاث إشارات صادرة عن المحطة العسكرية الروسية الغامضة المذكورة أعلاه. الإشارة الأولى كانت مزدوجة، وتم تسجيلها في الساعة 13:24 بتوقيت . وبثت محطة الراديو رسالتي "منيموسخيما" (المخطط التذكاري) و"خروبوتكاتش".وتم بث الكلمتين معا "منيموسخيما" و"خروبوتكاتش" في إشارة مزدوجة.وبثت المحطة يوم أمس الأربعاء رسائلها الأولى لهذا الأسبوع؛ حيث بثّت رسالة "زاكوبونش" في الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، ورسالتي "درابوتيل" و"فولوخليف" في الساعة 15:29 بتوقيت موسكو، بالإضافة إلى رسالة "إشيكتون" في الساعة 18:39 بتوقيت موسكو.ومحطة UVB-76، تُعرف أيضا باسم "الطنانة" (The Buzzer)، هي محطة راديو عسكرية روسية قصيرة الموجة تأسست في سبعينيات العشرين.وتبث إذاعة "يوم القيامة" عادة إشارة أزيز قصيرة متكررة (نغمة طنين) على تردد 4625 كيلوهرتز، مع حدوث تغييرات نادرة في النمط أو بث رسائل صوتية مشفرة في مناسبات غير منتظمة.تجذب UVB-76 اهتماما كبيرا من هواة الراديو ومحللي الإشارات حول العالم بسبب طبيعتها الغامضة واستمرارها لعدة عقود. يعد أي انحراف عن نمط الطنين المعتاد حدثا يسلط الضوء على نشاط المحطة ويعيد النقاش حول دورها الحقيقي.