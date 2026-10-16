دبلوماسي سعودي: عرضنا الاجتماع مع الحوثيين لكنهم رفضوا

وخلال إحاطة صحفية نادرة، قال كريملي إن الهجمات الحوثية على شملت في ومقر أرامكو ومنشآت طيران ونفط وعسكرية، وأسفرت عن مقتل 19 شخصا على الأقل، بينهم أجانب. وأضاف أن مطار الرياض استهدف 20 مرة هذا الشهر.وأكد أن السعودية طلبت في يوليو عقد اجتماع مع الحوثيين في عُمان لإنهاء التصعيد، لكن المجموعة رفضت المشاركة، قبل أن تتوسع في مناطق عند ، وهو ما دفع التحالف السعودي إلى إطلاق هجوم عسكري لاستعادتها.وقال كريملي إن تصعيد الحوثيين "تشجعه "، مشيرا إلى أن تواصل تسليح المجموعة وتدريبها ودعمها، في انتهاك لقرارات والتزاماتها بموجب اتفاق بكين.وأضاف أن السعودية تحتفظ بقنوات اتصال مباشرة مع الحوثيين، وتعمل عُمان كتسهيل للمحادثات لا كوسيط، فيما لا تزال الرياض تتواصل مباشرة مع إيران.وبشأن الحرب بين وطهران، قال كريملي إن السعودية تدعم جهود الوساطة القطرية والباكستانية، مشيرا إلى أن المفاوضات تركز على ضمان مرور آمن في مقابل إنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، والتوصل إلى التزام أوضح بشأن مفاوضات البرنامج النووي الإيراني.لكنه انتقد بطء الردود الإيرانية، قائلا إن طهران تقدم مقترحات غير كافية وتقترح ترتيبات مؤقتة، ما يجعل التوصل إلى حل سلمي صعبا.كما قال إن السعودية تعتقد أن وروسيا تدعمان إيران والحوثيين، من خلال قدرات أو معلومات استخباراتية، وأحيانا عبر عناصر تجارية، مؤكدا أن الرياض تناقش الأمر مع البلدين بانتظام.