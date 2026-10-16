"الإنتربول" يعتقل 95 مشتبها به في حملة عالمية

وشاركت في المداهمة 17 دولة من اللاتينية وأوروبا، ومن بينها وكولومبيا والأرجنتين وإسبانيا وإيطاليا حيث تم تنفيذ أربع عمليات شرطية بين مارس وايلول الماضي.ونفذ المحققون 127 أمر تفتيش، وقال فراي، المدير التنفيذي لدعم التحقيقات في " ": "خلف كل ملف طفل تعرض للاعتداء والمعاناة، ويتعرض لصدمة متجددة في كل مرة يعاد تداول تلك الصور".وأضاف: "أينما يتحرك الجناة، يجب أن يكون تحركنا أسرع".وينتمي المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم إلى 17 دولة مختلفة، وكان 89% منهم تقريبا من الذكور و11% من الإناث، ومن المتوقع أن تؤدي المواد التي تم ضبطها خلال التحقيق إلى تحديد المزيد من هويات الجناة والأطفال المعرضين للخطر، فضلا عن اتخاذ إجراءات حماية إضافية.ووفقا للإنتربول، يستخدم الجناة بشكل متزايد المنصات الرقمية للاستغلال الجنسي للأطفال وتنسيق الاعتداء وكسب المال من المحتوى غير القانوني.