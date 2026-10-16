ترامب: الولايات المتحدة علقت بيع الأسلحة لحلفائها

وقال في مقابلة مع قناة New smax: "في الآونة الأخيرة، أصبحنا نحتفظ بالذخائر لأنفسنا، لأنها ضرورية لنا، نحتاج إلى امتلاكها لدينا، وبمجرد أن نعوض مخزوناتنا، ونعوضها فعلا، سنبدأ بالسماح لحلفائنا بشرائها منا".وحمل ترامب سلفه مسؤولية الوضع، متهما إياه بتقديم كميات ضخمة من الأسلحة إلى أوكرانيا مجانا.وعلق على نقص الذخائر بالقول: "هذا ليس ما فعلته مع ، بل ما فعله بايدن مع أوكرانيا".وفي مطلع تشرين الأول ، أقر ترامب بتراجع مخزونات عدد من أنواع الذخائر في ترسانات على خلفية العملية العسكرية ضد إيران، مشيرا إلى أن إدارته تعمل حاليا على تعويض النقص وزيادة حجم الإنتاج.جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دعا في كانون الثاني الماضي إلى زيادة النفقات الدفاعية الأمريكية بنسبة أكثر من 50%، إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2027 في ظل "الأوقات المضطربة والخطيرة" الراهنة، وذلك بعد موافقة على ميزانية دفاعية قياسية بحجم 901 مليار دولار في كانون الأول الماضي.