تحذير مؤسسات من عمليات قرصنة واسعة النطاق

سيطرة كاملةووفقاً لمجموعة تحليل التهديدات في غوغل (Google Threat Intelligence Group) وشركة "مانديانت" فإن الاستغلال الناجح لهذه الثغرة يمنح المهاجمين صلاحية الوصول إلى بيانات الاعتماد، ويُتيح لهم تحميل الملفات، فضلاً عن السيطرة الكاملة على الجهاز المستضيف، بحسب "رويترز".وذكر منشور على مدونة غوغل أن مجموعة قرصنة يُشتبه في صلتها بالصين، تُعرف باسم Armory Castle، كانت قد استغلت هذه الثغرة خلال شهر أغسطس/آب الماضي.إجراءات سريعة مطلوبةوتؤثر هذه الثغرة على نظام BeyondTrust Remote Support، وهو أداة مخصصة للمؤسسات تُتيح لفرق تكنولوجيا المعلومات الوصول عن بُعد إلى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى وإصلاح أعطالها.وأوضحت غوغل أنه بعد الإفصاح عن الثغرة علناً، قد تحاول مجموعة Armory Castle وغيرها استغلالها على نطاق واسع اتساقاً مع سلوكياتهم السابقة، وحثت على اتخاذ إجراءات سريعة فورية إما بتطبيق التحديثات الأمنية أو الحد من مخاطر الثغرة.