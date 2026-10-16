كوب شاي يفضح جريمة محتملة.. طالبة متهمة بتسميم زميلها

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، أوقفت السلطات الأميركيةالطالبة أيلي وانغ، البالغة من العمر 32 عاما، في السادس من أكتوبر، للاشتباه في تسميم زميل لها بالجامعة، بعد شكواه من أعراض صحية وملاحظته تغيرا في مذاق الشاي الذي يشربه.وتواجه وانغ تهمة الاعتداء المشدد، فيما لم يصدر بحقها أي حكم قضائي بالإدانة.كيف انكشفت القضية؟بدأت التحقيقات بعدما كشفت فحوص وجود مادة «الأكريلاميد» الكيميائية في مياه آلة كان الطالب يستخدمها لإعداد الشاي.ودفع هذا الاكتشاف المحققين إلى تركيب مراقبة داخل المكتب المشترك بين الطالبين، في محاولة لمعرفة مصدر المادة.وبحسب الشرطة، أظهرت تسجيلات المراقبة وانغ وهي تفتش مكتب زميلها، وتتعامل مع دفاتره وتلتقط صورا لها، فضلا عن شطف كوبه باستخدام سائل من كوب كانت تحمله.كما يشتبه المحققون في أن الطالبة اشترت المادة الكيميائية عبر موقع «إيباي»، قبل أن تطلب لاحقا حذف حسابها على المنصة.أجهزة ووثائق تثير تساؤلاتوذكرت «أسوشيتد برس» أن السلطات عثرت بحوزة وانغ، عند توقيفها، على أجهزة حاسوب محمولة ووسائط تخزين ووثائق.ويعمل الطالب الذي يشتبه في تعرضه للتسميم على تطوير تقنيات لعلاج الأمراض، ولديه طلبات براءات اختراع قيد الدراسة.لكن التحقيقات لم تثبت وجود صلة بين طبيعة أبحاث الطالب وحادثة التسميم المشتبه بها، كما لم تعلن السلطات دافعا محددا وراء الواقعة أو توجه اتهامات تتعلق بسرقة أبحاث علمية.كفالة بـ1.5 مليون دولاروبحسب التقرير، كانت وانغ محتجزة في لوس أنجلوس دون كفالة وقت نشر المعلومات، فيما حددت محكمة في ولاية وايومنغ كفالة نقدية بقيمة 1.5 مليون دولار.ولم يتضح حينها موعد نقل الطالبة إلى وايومنغ لاستكمال الإجراءات القضائية.ولا تزال القضية قيد النظر أمام القضاء الأميركي، في وقت تبقى فيه الاتهامات الموجهة إلى وانغ غير مثبتة بحكم قضائي.