فرنسا تستعد لاستئناف استخدام القنابل الصوتية خلال احتجاجات الطلبة

وقالت الصحيفة أن "هذا التطور يأتي بعد قرار نونيز، الأسبوع الماضي، تعليق استخدام القنابل الصوتية خلال الاحتجاجات الطلابية، على خلفية إصابة طالب يبلغ من العمر 15 عاماً بجروح خطيرة في مدينة لانس، إثر انفجار قنبلة خلال تحرك احتجاجي، ما استدعى فتح تحقيق في الحادثة".وكان نونيز قد أعلن، في السابع من تشرين الأول الجاري، تعليق استخدام هذه القنابل خلال التحركات الطلابية إلى حين اتضاح ملابسات الحادثة، فيما أثارت إصابة الطالب نقاشاً في بشأن استخدام قوات الأمن وسائل تفريق الاحتجاجات.ومن المقرر أن تشهد فرنسا، يوم السبت، تحركات جديدة لطلبة المدارس الثانوية، في ظل استمرار الجدل بشأن أساليب تعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات الطلابية.