تحقيق عاجل بعد اختفاء ذهب وألماس من خزينة بنك شهير

وتلقت بلاغًا من السيدة، أكدت خلاله اختفاء نحو 1.5 كيلوغرام من الذهب، إلى جانب 7 خواتم مرصعة بالألماس وسوارين من الألماس وخاتم ، وطالبت بكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤول عنها.وعلى الفور، شُكل فريق بحث لفحص البلاغ والوقوف على تفاصيل الواقعة، مع مراجعة المراقبة الخاصة بالفرع وسجلات المترددين على الخزائن، إلى جانب فحص الإجراءات المتبعة داخل البنك.وتواصل الأجهزة المختصة تحرياتها لكشف كيفية اختفاء محتويات وتحديد المسؤولين عن الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.