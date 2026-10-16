اسرائيل تفرض منع تجوال في قرية بجنوب لبنان

وقال موقع "ليبانون ديبايت" إن دورية إسرائيلية حضرت أمس إلى معصرة المواطن مارون سلامة، الواقعة على طريق عام برج الملوك – مرج الخيام في قضاء مرجعيون، حيث عمد أحد الجنود الإسرائيليين إلى التدقيق في هويات الموجودين داخل المعصرة ومناداتهم بأسمائهم.وبحسب المعلومات، طلب الجندي من الموجودين عدم التجوال بعد الساعة الخامسة عصرا، كما أبلغ صاحب المعصرة بضرورة إقفالها عند الساعة نفسها.ويأتي ذلك بالتزامن مع سلسلة اعتداءات وتحركات إسرائيلية شهدتها مناطق عدة في الجنوب اليوم، إذ استهدفت غارة إسرائيلية محيط بلدتي برعشيت وبيت ياحون، فيما استهدفت غارة أخرى بلدة ، بعد تحليق منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء الجنوبية.وفي تطور ميداني آخر، قامت القوات الإسرائيلية بجرف حقول في منطقة عزرائيل جنوب كفرشوبا، فيما سجل تحرك لآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة حداثا، تزامن مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة.