بزشكيان: استمرار العقوبات الأميركية سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع

وقال بزشكيان، إن استمرار العقوبات من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، داعياً إلى اعتماد الحوار في التعامل مع بدلاً من إلى سياسة القوة.وشدد الرئيس الإيراني على أهمية تغيير نهج التعامل الأميركي مع بلاده، بما يتيح معالجة الخلافات عبر الحوار بدلاً من استمرار الضغوط والعقوبات.