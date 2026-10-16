قائد قوات الناتو في أوروبا: لا نعتزم مهاجمة كالينينغراد الروسية

وقال غرينكيفيتش، في مقابلة مع مجلة " " الألمانية، إن الحلف يحرص على تنفيذ مناوراته العسكرية على الجناح الشرقي بطريقة لا تُفسر على أنها أعمال عدائية تجاه .وتأتي تصريحاته بعد تحذيرات أطلقها الرئيس الروسي ، أكد فيها أن ستستخدم جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن أراضيها في حال تعرضها لهجوم.