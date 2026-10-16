روسيا تعلن استعدادها لزيادة إمدادات الطاقة إلى أوروبا

وقال نائب الروسي ، خلال مشاركته في "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد في ، إن بلاده لا تزال مستعدة لتوفير كميات إضافية من الطاقة لأوروبا، مشيراً إلى أن موسكو لم تتخلَّ عن الإمدادات المستقرة ومنخفضة التكلفة.وأضاف أن قرار تقليص اعتمادها على موارد تحركه اعتبارات سياسية، مؤكداً استمرار تنفيذ العقود القائمة.وكشف أن قيمة إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا بلغت نحو 320 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، فيما سجلت 21.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الخلافات بين موسكو والعواصم الأوروبية بشأن الطاقة، بالتزامن مع مساعي الدول الأوروبية إلى تنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على الموارد الروسية.