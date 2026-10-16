تباين مؤشرات الأسهم الأميركية وسط ضغوط على شركات الذكاء الاصطناعي

وارتفع بنسبة 0.1% إلى 7,753.57 نقطة، وصعد داو الصناعي بنسبة 0.3% إلى 52,308.28 نقطة، فيما تراجع المركب بنسبة 0.2% إلى 26,661.14 نقطة.وتزايدت الضغوط على أسهم شركات ، مع تراجع سهم «كورويف» بنحو 7%، وسط مخاوف بشأن استدامة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للقطاع وتكاليف تمويله.كما أثارت تقارير عن خفض بعض المستثمرين توقعاتهم لتقييم شركة «أنثروبيك» في طرح عام أولي محتمل إلى 1.5 تريليون دولار، مقارنة بتريليوني دولار سابقاً، تساؤلات بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة وتبرير تقييماتها السوقية.