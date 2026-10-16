رويترز: انتهاء صلاحية شهادة اعتماد مطار بيروت

وأضافت الوكالة وفقا لتقرير داخلي لمنظمة أن "أوجه القصور في مطار قد تؤدي إلى تأخير استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى ".ونقلت رويترز عن وزير النقل اللبناني قوله: "نتوقع الحصول على شهادة اعتماد لمطار بيروت خلال أيام، ونعمل على معالجة المخاوف".