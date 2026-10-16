تصريح من الخارجية الأمريكية حول الاستثمار في العراق

وذكرت في بيان تابعته ، أن "السوق العراقية تمثل فرصة تجارية واعدة للشركات والمصدرين الأمريكيين"، مشيرة إلى أن "العقود الحكومية، ولا سيما في قطاع الطاقة، توفر مجالات للتوسع التجاري والاستثماري، رغم التحديات التنظيمية التي تواجه بيئة الأعمال في ".وتابعت الوزارة أن "العراق يسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصناعات المحلية، الأمر الذي يتطلب معالجة العقبات التنظيمية وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في توسيع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التعاون التجاري مع الشركات الدولية".وأشارت إلى أن "انضمام العراق إلى يستلزم إجراء إصلاحات تنظيمية جوهرية، بما يساعد على تهيئة البيئة التجارية للاندماج بصورة أوسع في النظام التجاري العالمي".