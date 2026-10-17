جليد يوم القيامة يذوب سريعا

وتشير مجلة Nature Communications إلى أنه وفقا للنموذج الجديد للغطاء الجليدي، قد تصل مساهمة جليد يوم القيامة في ارتفاع مستوى سطح البحر إلى 30 ملم بحلول عام 2100، حتى بدون مزيد من الاحترار. وكانت التقديرات السابقة نصف ذلك.وكانت بيانات مجموعة الأقمار الصناعية الفنلندية ICEYE على مدى 20 عاما أساسية في التقديرات المعدلة. فقد سجل الباحثون أن مياه البحر تخترق عدة كيلومترات أسفل الجزء القاعي من الجليد، رافعة إياه أثناء المد العالي، وجارفة إياه بتيارات دافئة، ما يسرع ذوبان الجليد عند قاعدته.ويعرف جليد ثويتس باسم "جليد يوم القيامة" لأنه أضخم جليد على وجه الأرض، حيث يبلغ عرضه حوالي 120 كيلومترا. ويشكل حوالي ثلث إجمالي فقدان الجليد من الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي. وتعمل مياه المحيط الدافئة على إضعاف الجليد عند انفصاله عن ، ما يدفعه نحو مناطق أعمق، ويسمح بوصول المزيد من الجليد إلى المحيط.ولكن وفقا للباحث بوينيللي، من الدفع النفاث، تمنع التلال الثابتة الجليد من الانزلاق إلى المحيط، حيث يثبت الجزء الرئيس له بواسطة سلسلة جبال موجينو. و أظهرت النمذجة الحاسوبية احتمالا بنسبة 60 بالمئة لانهيار سلسلة جبال موجينو بحلول نهاية الحادي والعشرين.أما ، أستاذ علوم نظام الأرض في ، فيشير إلى أن النموذج الجديد، بوصفه الأكثر شمولا للعمليات الفيزيائية، قادر على محاكاة نمط الذوبان المرصود. وتعتبر تنبؤاته أفضل بمرتين من تنبؤات النماذج السابقة.