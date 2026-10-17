بنغلاديش تواجه أسوأ تفش للحصبة في العالم

وقالت العالمية إن بنغلاديش، التي تعثر برنامجها للتطعيم الروتيني في 2025، أبلغت عن 202 ألف حالة اشتباه إصابة بالحصبة، تأكدت 22 ألفا منها في المختبرات، منذ بدء التفشي في منتصف مارس وحتى 9 تشرين الاول. ويمثل ذلك أكبر عدد من الحالات المشتبه بها في أي بلد هذا العام.وأضافت المنظمة أن 1147 شخصا توفوا حتى الآن جراء هذا المرض شديد العدوى، وكان الأطفال دون الخامسة يشكلون 94 % من الوفيات المسجلة.وتظهر تجربة بنغلاديش صعوبة احتواء تفش المرض عندما تنخفض تغطية التطعيم إلى ما دون 95 %، وهو المستوى الذي تقول منظمة العالمية إنه ضروري لمنع التفشيات.وكانت بنغلاديش قد اقتربت من بلوغ هذا المستوى في السنوات القليلة الماضية، لكن التغطية تراجعت في 2025.وأكدت منظمة الصحة العالمية أن ضمان الرعاية الطبية العاجلة أمر حيوي، وهو تحد آخر يواجه بنغلاديش التي تكافح أيضا وباء حمى الضنك.